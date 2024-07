L'FC Andorra ha presentat a Pablo Trigueros, central experimentat que s'incorpora al club després d'una excel·lent temporada al Nàstic de Tarragona, on va quedar-se a pocs minuts d'assolir l'ascens a Segona Divisió. El central ha assenyalat que "veia que era un gran projecte i no vaig dubtar en venir aquí", i ha agregat que "aquesta és una gran oportunitat per mi per intentar tornar al futbol professional". Precisament sobre les opcions de pujar, Trigueros ha destacat que "hem d'anar partit a partit, l'experiència em diu que s'ha d'anar poc a poc sense menysprear a cap rival", i ha agregat que "si després arribem més endavant amb el major número de punts, crec que estarem més a prop de l'objectiu".

El defensa s'ha referit també al seu moment personal i ha destacat que aquesta oportunitat "segurament m'arriba en el millor moment de la meva carrera", a més de cloure que "l'any passat crec que vaig fer un any increïble, i espero que enguany a l'FC Andorra pugui demostrar el meu millor nivell".