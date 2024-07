El MoraBanc confirma la renovació de Harding

Jerrick Harding vestirà una temporada més la samarreta del MoraBanc Andorra després de que el club hagi confirmat la seva renovació. L'escorta nord-americà complirà així el seu segon curs com a tricolor després de fer l'any passat 15,5 punts de mitjana.

Sobre aquesta continuïtat, el mànager general del club, Francesc Solana, ha destacat que "el seu final de temporada va ser fantàstic. Les dues parts ens hem marcat un repte, que ell amb plenitud de condicions i coneixent ja Andorra, i com funciona el club, ens doni un rendiment similar immediat al del final de temporada passada”, a més d'afegir que "és el perfil anotador, que per nosaltres és una de les potes bàsiques del equip. Esperem veure el millor Harding durant tota la temporada”.

L'ACB arrencarà el 28 de setembre

L'Assemblea de l'ACB ha aprovat aquest migdia el calendari per la propera temporada i la Lliga Endesa arrencarà el cap de setmana del 28 i 29 de setembre. L'última jornada de la primera volta i el tall per establir els vuit classificats per la Copa del Rei de Gran Canària es farà el 18 i 19 de gener, i la competició del KO serà entre el 13 i el 16 de febrer. La segona volta arrencarà el 25 i 26 de gener i acabarà el 29 i 30 de maig, i només dos dies després, el 2 de juny, es donarà el tret de sortida al play-off pel títol.

L'assemblea d'aquest migdia ha acceptat també com a membres de la competició al Leyma Corunya i al Força Lleida després d'haver complimentat tota la documentació necessària després dels ascensos aconseguits esportivament.