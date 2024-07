Albalat puja al podi a Montmeló i se situa segona a la general

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Anna Albalat va finalitzar en tercera posició a la cursa de la Copa Catalana de ciclisme celebrada a Montmeló. A més, amb aquest gran resultat, la ciclista de l’Andona Racing va entrar de ple a la lluita per la classificació general, on ara ocupa la segona plaça. L’equip va fer un gran treball al llarg de tota la prova buscant endurir la cursa per poder descartar algunes rivals i poder arribar amb un esprint més selecte al tram final gràcies sobretot a la bona feina de Maria Lluelles, i al suport d’Anna Elvira i Laia Sebastià, en una cursa marcada pel retorn de Laia Gómez. Albalat no va desaprofitar el bon treball de les seves companyes, i va poder rematar-ho aconseguint el tercer lloc final.

Qui també va quedar-se a tocar del podi va ser Keren Potash, que va ser quarta dins de la categoria Màster 40, un resultat que li va permetre situar-se en segon lloc a la general en aquesta categoria. A més d’Albalat, la bona actuació a Montmeló va deixar tres ciclistes d’Andona al Top-10 de la general, amb Silvia Zúñiga sisena, Miren Miquel setena, i Esther Piquer novena.

Des del club van mostrar-se satisfetes pels grans resultats aconseguits en aquesta Copa Catalana, a més de mostrar-se ambicioses per obtenir més èxits en el futur.