Tere Morató no seguirà el proper curs al Vila-real

Tere Morató abandona el Vila-real després de tres temporades amb el conjunt groguet a la Lliga F (Primera Divisió femenina espanyola). La futbolista tricolor va arribar fa tres estius al conjunt groguet i en l’últim curs ha disputat 20 partits, quatre com a titular, on no ha pogut marcar cap gol.

Formada a l’Enfaf, Morató va fer el salt a l’FC Barcelona, on va estar quatre anys jugant amb l’equip filial abans de fer el salt a la Primera Divisió Espanyola a les files del Rayo Vallecano, on va militar una temporada abans marxar al Vila-real. Morató està ara concentrada amb la selecció.