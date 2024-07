L'FC Andorra ha presentat a Juanda Fuentes, jove extrem hispanocolombià que arriba a l'entitat per "ser diferencial en atac, aportar, i ajudar a l'equip també defensivament". A més, el futbolista ha explicat que "hi ha un gran projecte, i el nostre objectiu és arribar al maig lluitant per fer coses", a més, ha destacat que "crec que vinc al lloc adequat per tornar a gaudir i ser el jugador que he vingut demostrant els últims anys".

D'altra banda, l'entitat tricolor ha confirmat el fitxatge d'un altre jove extrem, Josep Cerdà, que arriba lliure després d'acabar contracte amb el Barça B i jugar els dos últims anys cedit a Olot i Ponferradina.