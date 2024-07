Jessica Cruz acaba 12a, i Oriol Pi 25è a El Almendro

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Jessica Cruz va finalitzar en 12a posició i Oriol Pi va fer-ho en 25è lloc a la cursa de cross-country olímpic del Campionat d’Espanya de BTT celebrat a la localitat andalusa d’El Almendro. Cap dels dos va poder completar el recorregut sencer després de ser doblats pels primers, en el cas de Cruz a una volta del final, i en el de Pi a falta de tres girs, però tot i això van entrar a la classificació final.

Tots dos ciclistes van patir de valent en una jornada dura i en un recorregut exigent, marcat també per les pedres, que augmentaven les opcions de punxada per als ciclistes. Tot i això, van poder lluitar contra els millors d’Espanya, en una jornada d’aprenentatge per a cites futures com el Mundial de Pal Arinsal de l’agost.