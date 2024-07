Festa ‘Roja’

Andorra no va ser aliena a la final de l’Eurocopa que va acabar ahir a Alemanya, i uns quants residents espanyols van sortir al carrer per celebrar el títol de la seva selecció, que va derrotar Anglaterra per 2-1. Segons Estadística, 20.451 espanyols viuen al país, mentre que només hi ha registrats 794 ciutadans de nacionalitat britànica, una superioritat en números que va costar que es traslladés també a l’Estadi Olímpic de Berlín, almenys durant la primera meitat, on Espanya va patir més de l’esperat per guanyar la seva quarta Eurocopa. Ja de bon matí quan un passejava pels carrers del país anava veient samarretes vermelles, una quantitat que anava augmentant a mesura que s’apropaven les nou del vespre.

Celebració EurocopaMarc Basco Bars, restaurants, terrasses i fins i tot cases particulars van servir per gaudir de l’esdeveniment. El marcador no s’acabava de moure, i la tensió i els nervis anaven pujant. “Guanyarem segur, els anglesos només estan tancats i no fan res”, comentava un aficionat espanyol convençut dels seus. Però els gols no arribaven a cap de les dues bandes i el partit arribava al descans amb el 0-0. Temps d’aixecar-se, caminar una mica, destensar-se o fins i tot resar per encarar la segona meitat. I dit i fet. Algun deuria creure que les pregàries del descans van funcionar perquè gairebé sense temps per asseure’s, i amb aficionats fent encara la cigarreta del descans, pim, pam, pum, gol d’Espanya, que va traduir-se en crits, celebracions i fins i tot algun clàxon pel carrer. L’afició espanyola passava de patir a gaudir i en volia més, però coses del futbol, quan millor estava Espanya va arribar l’empat d’Anglaterra, i les cares alegres i eufòriques van convertir-se en cares llargues. Hi havia qui començava a signar la pròrroga i els penals amb el partit ja agonitzant, però de sobte, esclat d’alegria amb el gol d’Oyarzabal acompanyat de càntics, més petards i més clàxons. I dels bars, restaurants i cases, al carrer. Amb encara més petards, clàxons, i amb gent fent onejar les banderes espanyoles en el que va ser una festa Roja als carrers d’un país que somia, ja no guanyar-la, sinó ser un dia a una Eurocopa.