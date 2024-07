Un ex-NBA per al Morabanc

El MoraBanc Andorra va confirmar el fitxatge de Sekou Doumbouya, un ala-pivot guineà amb nacionalitat francesa de 23 anys i 2,08 metres d’alçada que compta amb gairebé un centenar de partits d’experiència a l’NBA. El jugador francès completarà el joc interior del conjunt tricolor fent tripleta en la posició de quatre amb Nikous Chougkaz i Nacho Llovet, a més de Ben Lammers i Felipe Dos Anjos com a pivots, fet que deixa en gairebé impossible la continuitat de Marin Maric el curs que ve a la plantilla que dirigirà Natxo Lezkano.

Doumbouya va debutar de ben jove amb l’Union Poitiers Basket 86 de la tercera lliga francesa l’any 2016 quan només tenia 15 anys, jugant també a l’equip gal a la segona divisió un cop va pujar de categoria. Posteriorment, el 2018, va fer el salt al Limoges CSP de la Primera Divisió francesa on va fer 7,7 punts i 3,2 assistències per partit. Aquestes actuacions van cridar l’atenció a l’NBA, i els Detroit Pistons van escollir-lo a la 15a posició del draft. En aquell equip va disputar 94 duels en dues temporades, amb 17 minuts de mitjana per partit amb 5,6 punts i 2,8 rebots per duel. Tot seguit va anar als Lakers, on només va jugar dos partits, abans de passar a la lliga de desenvolupament de l’NBA. El curs passat va tornar a França per jugar al Roanne, on en tot just 13 partits va fer una mitjana de 21,2 punts, 4,9 rebots i 17,1 crèdits de valoració

Sobre aquesta incorporació, el mànager general del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, va destacar que “és un jugador jove amb un talent i capacitats atlètiques molt bones. Amb 18 anys ja va ser draftejat a primera ronda per Detroit, on va estar tres temporades. Per tant, ha jugat a l’NBA de ben jove”, a més d’afegir que “després d’una mala època per circumstàncies personals, aquest últim any ha demostrat que vol tornar a ser un jugador profitós de bàsquet, els darrers tres mesos que ha fet a França són molt bons”. Per últim, va cloure que “ve amb tota la disposició per jugar, demostrar i fer millor el nostre equip, estem convençuts que sorprendrà i ens ajudarà molt”.

MARIC, MÉS FORA QUE DINS

Si no hi ha un gir de 180 graus, Marin Maric no seguirà la propera campanya vestint la samarreta del MoraBanc Andorra. El pivot no ha contestat encara l’oferta de renovació, però amb la configuració actual de la plantilla ja hi ha cinc homes interiors, així que sembla complicat que torni. En tot cas, els seus drets a l’ACB segueixen sent del MoraBanc, així que si vol jugar a la lliga espanyola, el club que el vulgui haurà de passar per caixa o arribar a un acord amb l’entitat tricolor per poder aconseguir els seveis del croat.

El MoraBanc està ara rastrejant el mercat a la recerca de la 12a peça de la plantilla, que hauria de ser un escorta per poder complementar Jerrick Harding, i completar així el joc del perímetre juntament amb Evans, Bassas, Luz, Ortega i Okoye.