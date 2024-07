El VPC anuncia quatre renovacions i un nou fitxatge

El VPC prepara la plantilla per al curs vinent.FCR

El VPC Andorra segueix confeccionant la plantilla de cara a la seva estrena a la Divisió d’Honor B, i va anunciar quatre renovacions més, a més d’un fitxatge. Pel que fa a la incorporació, es tracta del mig d’obertura Sacha Franken, que tornarà al país per jugar al conjunt tricolor després d’una aventura fora del Principat. Franken va afirmar estar “amb ganes de tornar al club on vaig créixer”, a més d’admetre estar “motivadíssim per aquesta nova temporada”.

A nivell de renovacions, l’entitat va confirmar que també seguirà un altre mig d’obertura, Josep Arasanz, que va mostrar-se “amb ganes de començar un nou repte”. Una altra de les renovacions és la del tercera línia Jan Pujol, mentre que també continuaran els germanys Granyena. El centre Ian, que va declarar que “estic aamb ganes de començar una altra temporada amb aquest gran equip”, i el talona Arnau, que va destacar que “estic entusiasmat de seguir amb l’equip”.

L’inici de la Divisió d’Honor B espanyola està prevista pel cap de setmana del 12 i el 13 d’octubre, però encara no es coneix el calendari.