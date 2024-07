detail.info.publicated Redacció Ordino detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les autoritats europees del karate van visitar Andorra per per tal de conèixer de primera mà les principals autoritats del país i les instal·lacions on es durà a terme la competició als Jocs dels Petits Estats. Els representants van visitar el CTEO, el COA i el comú de Sant Julià.