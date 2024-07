Nou golejador per a l'Andorra

L’FC Andorra va presentar al seu tercer fitxatge, Lautaro Lauti de León, davanter centre de 23 anys que va prometre “molt treball” a la seva arribada a l’entitat tricolor. El futbolista, que va acabar contracte amb el Celta, signarà per dos anys amb l’FC Andorra després de dues cessions no gaire fructuoses el curs passat al Cartagena i al Mirandés, i va assenyalar que “crec que tenim un projecte ambiciós”, a més d’assenyalar que “hem de tenir molta fam, sentir-nos importants, ser dominants, i després la classificació ja dirà, però la missió és estar a dalt i ser un dels galls del grup”.

Lautaro de León a la plaça del Consell.FCA

Preguntat sobre els seus objectius a nivell individual, l’atacant uruguaià va afirmar que “vull aportar molt a l’equip, guanyar la confiança que potser em va faltar el curs passat i tenir una mica de continuitat”, a més d’agregar que “vull aportar gols, assistències, treball, el que toqui en cada moment, però si es pot fer amb gols, tenint en compte la meva posició, molt millor”. Encara a nivell personal, i sobre la confiança que li ha donat el club, Lauti va destacar que “al final és important estar a un lloc on et trobis còmode, i aquí des del primer moment em van transmetre la confiança, la seguretat i el benestar que fa falta per guanyar confiança i el futbol que puc donar”, a més de cloure que “crec que aquest és el lloc idoni per fer-ho”.