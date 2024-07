El MoraBanc fitxa a Sekou Doumbouya

El MoraBanc Andorra ha tancat el fitxatge de Sekou Doumbouya per la propera temporada. És un ala-pivot de 23 anys i 2,06 nascut a Guinea i que té nacionalitat francesa, i que ve de jugar al Roanne, on ha fet 21,2 punts i 4,9 rebots de mitjana en els 13 duels que ha disputat. Abans, havia tingut també experiència al Limoges, i a l'NBA, on va fer el salt per jugar amb els Detroit Pistons, i posteriorment a Los Angeles Lakers, jugant gairebé un centenar de duels a la lliga nord-americana.

Sobre aquesta incorporació, el director esportiu del club, Francesc Solana, ha assenyalat que "és un jugador jove amb un talent i capacitats atlètiques molt bones. Amb 18 anys ja va ser draftejat a primera ronda per Detroit, on va estar tres temporades. Per tant, ha jugat a l’NBA de ben jove" i ha afegit que "després d’una mala època per circumstancies personals, aquest últim any ha demostrat que vol tornar a ser un jugador profitós de bàsquet, els darrers tres mesos que ha fet a França són molt bons".