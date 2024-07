La selecció sub-18 de rugbi de set va proclamar-se campiona d’Europa de l’especialitat en la categoria Trophy 2 (la tercera de l’esglaó continental) i va assolir a més l’ascens a la categoria Trophy 1. Després d’un primer dia immaculat amb tres victòries en tres partits, els joves jugadors tricolors van poder tancar el campionat a la segona jornada de competició a Zabki, Polònia, després de sumar un triomf i una derrota, que va donar al combinat nacional el títol i l’ascens de categoria gràcies a la diferència general de punts en un triple empat al capdavant de la classificació final juntament amb Mònaco i Àustria.

La jornada d’ahir va tenir emoció fins al final, i la sub-18 va arrencar la jornada perdent per 5-17 contra Àustria en un duel directe. Els tricolors tenien al davant només el matx contra Bòsnia (cuer del grup), i havien de guanyar per la màxima diferència possible per poder acabar enduent-se el títol de campions. I així va ser. Andorra va imposar-se per 0-59 a Bòsnia aconseguint un balanç de punts favorable de 107, però havia d’esperar els partits de Mònaco i Àustria per certificar el títol.

Els darrers van superar Sèrbia per 24-10, sense opcions de superar els tricolors, mentre que Mònaco va acabar guanyant Hongria i va acabar amb una diferència de punts de 100, quedant-se a només un assaig de superar a Andorra, fet que va fer esclatar d’alegria el combinat tricolor, que va celebrar el títol, i l’ascens a la categoria Trophy 1 de la propera temporada.