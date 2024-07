La selecció femenina cau golejada contra Grècia (6-0)

La selecció femenina va caure golejada per 6 a 0 davant de Grècia a la penúltima jornada del Preeuropeu. En un duel marcat pel primer gol del conjunt local abans de completar el primer minut, les d’Albert Panadero no van tenir pràcticament cap opció tot i lluitar fins al final i no abaixar els braços en cap moment.

La primera jugada del partit ja va demostrar que seria una tarda de patiment per a les tricolors, i és que encara no s’havia complert ni el primer minut quan Grècia va avançar-se al marcador després d’una internada de Sarri per la dreta que Kongouli va acabar enviant a dins de la xarxa. Precisament Kongouli va tenir el segon amb un xut dins de l’àrea, però Luna Marcet va poder evitar el gol amb una gran intervenció. On no va poder fer res la portera tricolor va ser als 20 minuts, quan Sarri va enviar a gol una centrada de Mitkou per fer el segon. Grècia encara va tenir el tercer abans del descans, però Solé va evitar-lo primer, i després el cop de cap de Papadopoulou va marxar alt. Andorra va marcar el primer abans del descans gràcies a Gemma Lluch, però la jugada estava anul·lada per fora de joc.

A la represa el duel va seguir el mateix guió, amb Grècia monopolitzant la pilota, i amb Andorra patint molt per trenar jugades en atac. Prop del primer quart d’hora va arribar el tercer després d’una errada defensiva de les tricolors i d’una falta d’entesa entre Neus Rosas i Luna Maercet que Kongouli va aprofitar per fer el 3 a 0. Andorra no es rendia i ho seguia intentant, com amb una acció de Ruzafa per l’esquerra, però va arribar el quart gràcies a Papadopoulou. La mateixa davantera va fer el seu segon de la tarda després d’aprofitar la falta de contundència tricolor en una centrada des de la dreta al tram final del partit. L’atacant grega no en tenia prou i volia posar la cirereta a la seva actuació amb un hat-trick, i el va acabar aconseguint al 89 amb el 6 a 0 que acabaria sent definitiu.

La selecció tancarà dimarts vinent a l’Estadi Nacional (19.00 hores) el Preeuropeu contra les illes Fèroe, que ahir va imposar-se 2 a 1 a Montenegro, amb l’objectiu de sumar els primers punts d’aquesta fase de classificació, i seguir fent passes endavant de cara als pròxims tornejos.