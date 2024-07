Morgado arriba a l’FC Andorra amb l’objectiu de pujar a Segona

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El nou futbolista de l’FC Andorra va marcar-se com a repte al seu nou equip l’ascens de categoria. El central va ser presentat ahir i va assenyalar que “quan vas a un projecte ambiciós el que vols és pujar”, i va afegir que “volem fer el millor any possible i que sigui una temporada especial que recordem durant anys”. El defensa també va referir-se a la seva arribada a l’entitat tricolor i va destacar durant la presentació que “venir a Andorra crec que ara mateix és un premi”, a més d’agregar que “crec que tothom té il·lusió per venir a un club i a un projecte com aquest, perquè ara mateix venir a Andorra, tal com ha crescut aquests anys, és increïble”.