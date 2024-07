Sortida exigent per a la selecció femenina a Grècia

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La selecció femenina afronta la tercera i última sortida del Preeuropeu amb una visita exigent contra Grècia (19.30 hores). El combinat hel·lè s’està jugant la primera posició del grup juntament amb Montenegro, amb qui manté un frec a frec al capdavant de la classificació, i serà un os ben dur de rosegar per a les noies d’Albert Panadero, que encara no han pogut sumar cap punt en aquesta lligueta. Tot i no tenir ja cap opció matemàtica, les tricolors buscaran mostrar la seva millor versió per seguir fent passes endavant, pensant també en el partit que tancarà aquest Preeuropeu dimarts a l’Estadi Nacional contra les illes Fèroe en el que serà el partit, sobre el paper, amb més opcions de puntuar per a la selecció nacional.

La llista de convocades serà de 20 jugadores i tornarà a estar encapçalada per la futbolista del Vila-real Tere Morató. Luna Marcet i Ainara Ruiz seran les porteres, i la resta de convocades són Paula da Silva, Maria Moles, Laia Sin, Laura Borja, Neus Rosas, Iria Domínguez, Marina Fernández, Laia Solé, Tere Morató, Lucía Culleres, Aitana Colobrans, Ari Gonçalves, Míriam Tizón, Maria Ruzafa, Gemma Lluch, Clàudia Plaja i Cris González.

La selecció grega va imposar-se a Andorra per 0 a 3 al Nacional en un duel marcat per un penal més que dubtós comès per Paula Marques al temps afegit de la primera meitat, que va començar a decantar el duel en favor del combinat hel·lè.