Solís arriba amb ambició davant d’un projecte “molt il·lusionant”

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra va encetar ahir les presentacions dels nous fitxatges de cara al pròxim curs amb Alberto Solís, que va mostrar-se ambiciós i satisfet per arribar a un projecte “molt il·lusionant”. El mitjapunta andalús de 26 anys va militar la temporada passada a la Reial Unió de Primera RFEF, on va ser un dels jugadors més destacats, ja no tan sols de l’equip, sinó de la categoria, amb 12 gols i dues assistències en 38 partits (va jugar-los tots).