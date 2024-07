La selecció femenina perd a Grècia (6-0)

La selecció femenina ha perdut 6-0 contra Grècia a la cinquena jornada del Preeuropeu en un duel en què les locals han demostrat la seva superioritat davant d’una Andorra que no ha deixat de lluitar en cap moment.

El duel ha arrencat malament per a la selecció, que ha vist com Kongouli feia l’1-0 a la primera jugada del partit. Les gregues dominaven la pilota i les ocasions, i Kongouli ha tornat a tenir el segon gol, però Luna Marcet l’ha pogut evitar amb una magnífica intervenció. Però Grècia no ha fallat a la tercera i Sarri ha fet el 2-0 després d’una centrada de Mitkou als 22 minuts de joc, i poc després Laia Sin ha evitat un gol, i Papadopoulou n’ha tingut un altre amb una rematada de cap. A la represa les gregues han fet el tercer després de que Kongouli aprofités una falta d’entesa de la defensa tricolor, i Andorra ha respost amb una arribada de Maria Ruzafa per l’esquerra que no ha trobat porteria, i el que ha acabat arribant ha estat el quart grec obra de Papadopoulou, i ella mateixa ha fet el cinquè poc després aprofitant una centrada des de la dreta. La davantera grega volia el hat-trick i l'ha acabat aconseguint al minut 89, amb el 6-0 que acabaria sent definitiu.

Les tricolors tancaran dimarts el Preeuropeu a l’Estadi Nacional en el duel que les enfrontarà a les Illes Fèroe a les 19.00 hores.