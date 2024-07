L'FC Andorra ha presentat aquest matí a la seva segona incorporació, el central César Morgado, que ha assenyalat que "venir a Andorra crec que ara mateix és un premi", i ha afegit que "crec que tothom, té il·lusió per venir a un club així i a un projecte com aquest". Sobre els objectius de la temporada, el defensa s'ha mostrat contundent afirmant que "quan vas a un projecte ambiciós el que vols és pujar", i ha agregat que "volem fer el millor any possible, i que sigui un any especial que recordem durant anys".