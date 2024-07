L'Atlètic Escaldes perd per la mínima i haurà de remuntar (0-1)

L’Atlètic Escaldes va perdre per la mínima (0-1) davant de l’F91 Dudelange a l’anada de la primera ronda de la Conference League en un duel marcat per les errades pròpies. I és que la manca d’encert en atac i la falta de determinació del porter en una falta llunyana van acabar condemnant els de Dani Luque, que van fer mèrits per vèncer i marxar a Luxemburg amb una renda important de cara al partit de tornada.

Els escaldencs van arrencar molt millor i s’haurien pogut avançar als cinc minuts de joc amb una acció de Faysal que es va acabar estavellant al pal. Els visitants van anar millorant, però Saul Gracia va poder evitar el 0 a 1 de Hadji, però no va poder fer el mateix poc després en el gol que sí que acabaria pujant al marcador obra de Bojic. El migcampista va centrar una falta des de la zona de tres quarts, que el porter es va acabar empassant després que botés sobre la línia de l’àrea petita i s’acabés colant a gol. La diana va enfonsar durant uns instants l’Atlètic, que va veure com el Dudelange passava a dominar, però va durar ben poc, i és que els escaldencs van tornar-se a fer amb el domini del partit i amb les ocasions més clares, tot i que Faysal no va estar encertat i va veure com el duel arribava 0 a 1 al descans.

A la represa va tornar a ser l’Atlètic qui va arrencar millor, amb més pilota i generant les ocasions, però sense acabar de mostrar-se encertat, com en una nova rematada de cap de Faysal que va sortir a fora per ben poc. L’atacant provinent de la UE Santa Coloma estava sent el jugador més perillós dels locals i va tornar a tenir l’empat després d’una falta lateral, però un defensa luxemburguès va poder treure-la sobre la línia evitant així l’1 a 1, i també van provar-ho altres futbolistes, com Carpio, que ho va intentar amb un xut llunyà que va sortir fregant el pal. El Dudelange va assumir que el que havia de fer era treure aigua de la barca, i gairebé ni podia passar del mig del camp davant d’un Atlètic molt superior, però que no acabava d’encertar, com en una falta de Jordan Gutiérrez des de la frontal que va acabar traient el porter visitant.

Però tot i la insistència, el marcador ja no es va moure més i el conjunt luxemburguès va marxar amb un triomf que obligarà els de Dani Luque a remuntar a domicili si volen seguir endavant i veure’s les cares amb el BK Häcken suec a la següent ronda.