La selecció sub 18 de vòlei platja amb Limay Tagliaferro i Christian Ribeiro va perdre per 2 a 0 davant d’Holanda al primer partit del quadre principal de l’Europeu. Després de superar la prèvia, els tricolors no van poder amb els neerlandesos i van caure 21 a 8 i 21 a 3.