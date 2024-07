L’Inter Escaldes es jugarà la setmana vinent passar de ronda a la Conference League després d’empatar ahir 1 a 1 a Sarajevo contra el Velez Mostar. En un duel de contrastos, els escaldencs van començar millor sobre la gespa i van poder arribar al descans amb una renda més àmplia, però es van acabar veient superats pel conjunt bosnià, que va merèixer més a la segona meitat.

El duel va arrencar ja d’inici amb alternatives i ocasions a totes dues bandes, amb Gallego tenint la primera per a l’Inter al minut 1, i els locals responent amb una doble oportunitat poc després. La més clara va ser per al Velez amb un xut llunyà de Prses que va sortir fregant el travesser, però els escaldencs van respondre poc després gràcies a Domi Berlanga. L’atacant va recuperar una pilota a la frontal i va plantar-se dins de l’àrea, però el seu tir en l’u contra u va sortir massa alt. El duel s’anava decantant en favor de l’Inter i no va desaprofitar-ho passada la mitja hora de joc, quan Joanet va rematar a gol una centrada de Jean Luc després d’una bona jugada per l’esquerra. Els escaldencs eren superiors i van generar ocasions per fer el segon, però el marcador no es va tornar a moure abans del descans.

A la represa els locals van posar una marxa més i van tenir ocasions per avançar-se, la primera amb Haskic, i tot seguit amb una de Mujan, fet que va obligar Otger Canals a moure la banqueta. Però possiblement a la menys clara va acabar arribant l’empat d’Elzio Alves, que va rematar dins de l’àrea una centrada per la dreta que va tocar en dos defenses escaldencs abans d’entrar a gol. L’Inter no va acusar el gol i va tenir el segon poc després, però la rematada d’Adri Gallego es va estavellar al pal, i tot seguit van ser els bosnians qui van tenir el segon també gràcies a Haskic. Però tot i els intents locals, el marcador ja no es va tornar a moure i quedarà tot per decidir dijous al Nacional.