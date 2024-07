El MoraBanc fitxa Nikos Chougkaz

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra va confirmar el fitxatge de Nikos Chougkaz per a la pròxima temporada. Es tracta d’un ala-pivot grec de 23 anys i 2,08 d’alçada que ve de jugar el curs passat al Peristeri grec, amb qui va arribar a la Final Four de la Lliga de Campions, la competició europea que disputarà l’entitat tricolor aquesta campanya. Chuougkaz va jugar a la lliga universitària nord-americana a les files del Northwestern State i un cop va tornar al seu país natal va signar per l’Ionikos abans que el Panathinaikos el fitxés per a quatre anys, tot i que va jugar cedit a l’Ionikos i al Peristeri, abans d’acabar contracte el 30 de juny passat.