Les seleccions afronten una doble cita internacional

Les seleccions de rugbi de set afronten un doble compromís aquesta setmana amb protagonisme per a l’absoluta femenina i per a la sub 18 masculina. En el cas de les grandalles, disputaran a Budapest la segona part de l’Europeu en categoria Trophy. Després de ser novenes a Zagreb amb tres victòries i dues derrotes, les jugadores s’enfrontaran ara a Letònia, Dinamarca i Àustria.

Pel que fa a la sub 18 masculina, disputarà també l’Europeu en categoria Trophy 2 a Zabki, Polònia. Els tricolors jugaran divendres contra Sèrbia, Hongria i Mònaco, i dissabte ho faran davant d’Àustria i Bòsnia i Hercegovina.