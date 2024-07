Acord reeditat entre la capital i l’Andorra pel Comunal

El comú d’Andorra la Vella i l’FC Andorra renovaran en els pròxims dies el conveni de col·laboració perquè l’equip de futbol mantingui l’Estadi Comunal Joan Samarra com a instal·lació principal d’entrenament, segons ha pogut saber el Diari. A falta de la signatura definitiva, l’acord entre les parts és total per tal que es pugui allargar un any més l’acord que està funcionant des de l’estiu del 2022, amb l’ascens del club a Segona Divisió i el trasllat dels entrenaments a la instal·lació propietat de la capital després d’exercitar-se fins aquell moment a l’Estadi Nacional.

Aquest nou acord mantindrà els termes del que s’havia estat executant les dues últimes temporades i entre les contraprestacions que haurà d’assumir el club hi haurà la d’invertir a la instal·lació en benefici dels usuaris. El nou conveni entre el comú d’Andorra la Vella i l’FC Andorra va realitzar-se també pensant en les necessitats de la resta de federacions que utilitzen l’Estadi Comunal, com ara la Federació Andorrana d’Atletisme o la Federació Andorrana de Rugbi. En el cas de la primera, els atletes federats podran seguir realitzant els entrenaments a la pista, mentre que en el cas del rugbi es mantenen els dos dies d’entrenament per setmana destinats a l’escola.

Així doncs, en espera d’acabar de tancar i signar definitivament el conveni de l’Estadi Nacional amb Govern, la FAF i el món del rugbi (VPC i federació), l’entitat tricolor té ja solucionada la seva seu d’entrenaments per a aquesta temporada, que va arrencar ahir, precisament, amb una primera sessió a l’Estadi Comunal.