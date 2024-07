El MoraBanc confirma el fitxatge de Nikos Chougkaz

El MoraBanc Andorra ha confirmat l'arribada de Nikos Chougkaz, sisè fitxatge de la temporada. És un ala-pivot grec de 2,08 i 23 anys que signa per un curs i que la passada temporada va jugar a les files del Peristeri grec, amb qui va arribar a la Final Four de la Champions League amb una mitjana de 6’6 punts i 3’4 rebots per partit.

El director esportiu del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, ha assenyalat sobre el seu fitxatge que "compleix molt bé el perfil del jugador que buscàvem en aquesta posició. Bon llançament de tres punts, capacitat de jugar de fora cap a dins, atlètic, bon rebotejador i que compleix molt el perfil competitiu de les competicions que disputarem”, i ha agregat que "és un jugador jove, de futur i que la seva ambició i la seva gana que ens ajudarà a millorar molt com a equip”.