Derrota cruel al darrer minut (1-2)

El retorn de la Champions al país va arribar amb màxima crueltat per al representant de casa, la UE Santa Coloma, que va veure com un gol al minut 90 l’obligarà a fer una heroïcitat al partit de tornada per passar ronda contra el Ballkani. I és que el marcador d’1 a 2 va ser ben enganyós amb el que es va veure sobre la gespa, perquè tot i no ser ni de bon tros un recital ni un ball, van ser els colomencs els que van merèixer més en tot moment i els que van gaudir de les millors ocasions. Però com tants cops va veure l’Estadi Nacional la temporada passada amb l’FC Andorra, el futbol no va de merèixer, sinó de fer-los, i qui els va acabar fent van ser els kosovars, que amb un gol de Karrica –sí, les coses de la vida i del futbol– al minut 90 van deixar capcots uns groc-i-negres que van fer mèrits per marxar cap a Kosovo amb un altre marcador.

Karrica va tenir la primera amb una ocasió que va fregar el pal, però a poc a poc els groc-i-negres anaven entrant al partit i s’anaven fent amb el domini. Els de Boris Antón van tenir el primer amb una jugada de Cifu que va rematar tou, i després d’intentar-ho amb la pilota aturada, va acabar arribant. Youssef va recuperar una pilota als tres quarts fins a plantar-se a l’àrea i sorprendre el porter visitant amb un xut mig mossegat que es va acabar menjant Kolici. Chete va cometre un penal a les acaballes del primer temps i Emerllahu no va desaprofitar-ho per empatar, tot i que Dacu, amb un xut llunyà, encara va tenir temps per buscar el segon, en un duel que va acabar arribant 1 a 1 al descans. A la represa, la primera va tornar a ser de la UE Santa Coloma amb una passada a l’espai per Bilal en una segona meitat que va anar perdent ritme. I quan semblava que els dos equips donaven mig per bo l’1 a 1, una internada de Karrica per l’esquerra va acabar amb l’1 a 2 al minut 90, deixant tothom amb un pam de nas al Nacional.