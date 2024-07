El MoraBanc traspassa Jean Montero al València

El MoraBanc Andorra ha confirmat el traspàs de Jean Montero al València Basket. Tot i que el club no ha fet pública la quantitat, la seva venda serà la major de la història i serà una xifra propera als 550.000 euros. A la seva primera i única temporada com a tricolor, el dominicà ha fet una mitjana de 15,7 punts i 20 crèdits de valoració per partit, i des del club han volgut agrair-li "la seva implicació, professionalitat i estima cap al nostre club i aficionats".