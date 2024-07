Maric no ha rebut cap oferta d'equips de l'ACB

La renovació de Maric era una de les carpetes prioritàries de Francesc Solana al capdavant de la parcel·la esportiva del club aquest estiu, i per això, més enllà de ser l’únic jugador inscrit al dret de tempteig per part de l’entitat tricolor, també se li va presentar una oferta de renovació abans que marxés a la Xina. De fet, el croat havia explicat en algunes ocasions al llarg de la temporada que voldria seguir al MoraBanc, però fins el moment ni ell ni els seus agents han contestat encara a la proposta que va fer-li el club, així que la seva continuïtat la pròxima temporada al país sembla més complicada que mai, fet que obligaria Francesc Solana a rastrejar el mercat a la recerca també d’un altre jugador interior després d’haver tancat l’arribada de Ben Lammers, i de mantenir Felipe dos Anjos respecte al curs passat.

L’altra gran prioritat del club era la continuïtat de Jerrick Harding, que finalment sí que seguirà defensant un curs més la samarreta del MoraBanc Andorra, segons va avançar RTVA i va poder confirmar el Diari. L’escorta nord-americà va anar de menys a més la temporada passada, ja que la lesió que arrossegava de l’estiu anterior va impedir que pogués fer la pretemporada i que li costés agafar el ritme de competició, però a poc a poc va anar incorporant-se a l’equip i va acabar sent un dels jugadors més destacats al tram final de la competició, i un cop confirmada la presència del MoraBanc la pròxima temporada a la competició europea amb la prèvia de la Lliga de Campions, allargarà el vincle amb el club. L’escorta nord-americà va disputar finalment 27 dels 34 partits de l’ACB, amb una mitjana de 23 minuts per duel, en què va fer 15,5 punts, 2,1 rebots, 1,3 assistències i 11,3 crèdits de valoració. A més, amb la marxa de Montero està cridat a ser un jugador encara més important i determinant de cara a la nova temporada.

A nivell d’entrades, el club espera tancar en els pròxims dies la incorporació de Nikos Chougkaz. Tal com va explicar el Diari diumenge, el seu fitxatge està pràcticament fet i només falten els últims serrells per poder confirmar l’arribada a la plantilla de l’ala-pivot grec, que va jugar al Peristeri el curs passat.

L’últim moviment de mercat està encara en standby fins que es confirmi ja definitivament la marxa de Jean Montero, i és que un cop acabat el Preolímpic, aquesta setmana s’hauria d’acabar de tancar la sortida en direcció València a canvi d’uns 550.000 euros. A partir d’aquí, el club necessitarà un últim jugador exterior per completar la plantilla amb les 12 fitxes (a expenses del que passi amb Maric) i no podrà ser extracomunitari, ja que aquestes places les ocupen Harding i Lammers.

JEAN MONTERO NO DISPUTARÀ ELS JOCS OLÍMPICS

L’encara jugador del MoraBanc Andorra Jean Montero no disputarà finalment els Jocs Olímpics de París aquest estiu. El dominicà va disputar el torneig Preolímpic de Grècia juntament amb els amfitrions, Croàcia, Egipte, Nova Zelanda i Eslovènia, però la seva selecció va caure a les semifinals. Els dominicans van estrenar-se amb victòria contra Egipte a la lligueta i van perdre el segon partit contra Grècia. Ja a les semifinals, Croàcia va deixar-los sense optar al bitllet olímpic després d’un ajustat 77 a 80. Montero va acabar els tres partits amb una mitjana de 14 punts, 5 rebots, i 4,5 assistències.



El MoraBanc Andorra no tindrà cap representant als Jocs Olímpics de París 2024 com sí que va passar a Tòquio 2020, on el llavors capità, David Jelínek, va disputar la competició olímpica a les files de la República Txeca. Habituals en anteriors convocatòries com Rafa Luz o Felipe dos Anjos, no han estat convocats ni per al Preolímpic i ni per als Jocs amb la seva selecció, el Brasil.