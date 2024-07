L’FC Andorra renova a Martí Vilà fins al 2026 i confirma la marxa de Vidal

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra va anunciar ahir la renovació de Martí Vilà, que seguirà vinculat a l’entitat tricolor fins al 30 de juny del 2026. El lateral esquerre acabava contracte enguany, però encetarà ara la seva cinquena temporada vestint la samarreta de l’equip amb què ja ha jugat un total de 94 partits oficials. D’altra banda, l’entitat va confirmar que Marc Vidal abandona el club després d’arribar a un acord per rescindir el seu contracte. El porter marxarà al Celta B.

D’altra banda, l’FC Andorra segueix preparant la pretemporada i va tancar un amistós contra l’Eivissa per al dia 28 de juliol a San Pedro del Pinatar, on l’equip farà l’estada de preparació. Aquest serà el segon duel del curs, després d’enfrontar-se el dia 25 al Southampton sub 21, també a San Pedro del Pinatar. L’equip tornarà demà a la feina, primer passant les corresponents revisions mèdiques i posteriorment amb el primer entrenament de la temporada.