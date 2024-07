L'ACA crea un equip d'esports digitals femení

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Automòbil Club Andorra (ACA) ha presentat aquest dimarts un nou equip en 'e-sports' format exclusivament per dones. El Sim Cycling és la nova aposta que fa l'ACA pels esports digitals de simulació, una disciplina que el club ja disposava amb el Sim Racing, però aquest nou projecte destaca per competir en ciclisme i per estar format només per dues esportistes, que són Magalí Salomon i Anna Sonnery. L'objectiu del club és crear referents femenins en el món dels 'e-sports', ja que des de l'entitat han vist que aquesta indústria està dominada per homes.