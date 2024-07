Derrota per la mínima de l’UE Santa Coloma (1-2)

L’UE Santa Coloma ha caigut per la mínima (1-2) davant del Ballkani a la primera eliminatòria de la Lliga de Campions i haurà de remar de valent per passar de ronda. En un duel en què els colomencs han merescut més, una diana visitant al minut 89 ha acabat desnivellant el duel.

Els colomencs han arrencat ben plantats sobre el camp, però han estats els kosovars qui primer ho han provat amb una vaselina de Karrica que ha sortit fregant el pal, i també intentant fer mal amb la pilota aturada. Poc a poc, l’UE Santa Coloma ha anat guanyant pes dins del partit, i ha tingut el primer després d’una jugada individual de Cifu que el porter ha tret a córner. Precisament amb la pilota aturada els groc i negres han tingut un parell d’aproximacions, i poc després, Youssef, ha obert el marcador. El migcampista ha recuperat una pilota a la zona de tres quarts, i ha sorprès a Kolçi amb un xut de la frontal mig mossegat que ha fet que el porter visitant s’acabés empassant la pilota. El gol ha donat ales a l’UE, que ha anat en busca del segon davant d’un Ballkani perdut, però que quan arribava, ho feia amb perill, com en un xut de Queven que ha tret Álex Ruiz amb molts reflexes. El duel transitava ja cap al descans amb un bon botí local quan Chete ha comès un penal que Emerllahu no ha desaprofitat per fer l’1-1 amb què s’ha arribat als vestidors tot i un últim intent colomenc amb un xut llunyà de Dacu que ha tret el porter.

A la represa, la primera ha tornat a estar local, amb una acció individual de Bilal que ha acabat amb un xut que ha sortit un pèl creuat, i tot seguit amb un intent de Cifu. El Ballkani gairebé ni arribava, però també anava tenia alguna ocasió, com un tir de Queven que ha tret Álex Ruiz. El duel ha semblat anar perdent ritme al tram final, i tot arribades, més amb cor que amb cap i claredat a totes dues bandes, fins que quan el duel ja agonitzava, Karrica ha entrat per l’esquerra, i ha sorprès a un Álex Ruiz que hagués pogut fer molt més.

Colomencs i kosovars es tornaran a veure les cares dimarts vinent, quan s’acabarà definint qui avança a la segona ronda de la Lliga de Campions.