La Champions League torna al país més de set anys després

Andorra tornarà a acollir avui un partit de la Champions League de futbol més de set anys després de l’últim. Llavors, el 4 de juliol del 2017, l’FC Santa Coloma va empatar 1 a 1 contra l’Alashkert armeni i va quedar eliminat. Avui serà el torn de l’altra Santa Coloma, la UE, que s’estrenarà en aquesta competició rebent el Balkani, campió kosovar, a partir de les 20.00 hores a l’Estadi Nacional.

Els canvis de format de la UEFA a la Champions amb la inclusió de la ronda preliminar i la final de quatre van fer que els últims anys la màxima competició de clubs no hagi passat pel país, però un cop tornades a canviar les bases s’ha recuperat una primera ronda amb eliminatòries a anada i tornada amb el campió del Principat inclòs.

“Arribem amb moltes ganes d’intentar donar una sorpresa”

Boris Antón, Entrenador de la UE Santa Coloma





Tot i que el Balkani arriba com a principal favorit, el conjunt groc-i-negre buscarà la sorpresa i el tècnic, Boris Antón, va assenyalar que “arribem amb moltes ganes d’intentar donar una sorpresa i els nois tenen una eufòria increïble i estan preparats per afrontar-ho de la millor manera”, i va agregar que “juguem contra un club històric al seu país, molt potent, amb una dinàmica de competicions europees de dos anys seguits jugant la fase de grups de la UEFA Conference League, per tant ens trobarem amb un equip que ens superarà en principi en totes les facetes importants d’un club de futbol, però al futbol sempre es pot donar la sorpresa”. La tornada de l’eliminatòria serà la setmana que ve a Kosovo.