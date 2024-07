Valoració positiva de la quarta Andorra Epic

L’organització de l’Andorra Epic Pyrenees va fer una valoració positiva de la quarta edició de la cursa que va fer-se entre dimecres i diumenge a la Massana dins de l’acord entre Govern i el grup Ironman. El director de la cursa, Aleix Ribell, va explicar al Diari que “el nostre màxim compromís quan estem darrere d’un projecte com aquest és fer gaudir a la gent, i això ho hem aconseguit”, i va agregar que “com a director de la cursa, tinc una satisfacció màxima d’haver encapçalat aquest projecte i de posar Andorra al màxim nivell i al més alt del podi del millor circuit de curses per etapes de mountain bike”.

A més, Ribell va destacar que “estem molt contents perquè si haguéssim de posar la nota en aquesta quarta edició de l’Andorra Epic, seria una valoració molt, molt alta, creiem que hem fregat un notable a l’excel·lent en tots els àmbits”. Aquesta valoració va venir també refermada pel director global de les Epic Series, Jonathan Meintjes, situant a la d’Andorra com la millor de les curses Epic Series que es fan a Europa. Enguany l’organització va optar per rebaixar la duresa d’alguns dels traçats per satisfer a tots els nivells, però tot i això, Ribell va recordar que “Andorra ni és fàcil ni és un terreny pla, amb la qual cosa és un terreny per a pura i real BTT”, a més de cloure que “tenim una satisfacció màxima també des d’aquest punt amb totes les adaptacions que hem fet per fer d’Andorra Epic una experiència increïble”.

La prova de bicicleta de muntnaya per equips té encara tres anys de contracte dintre de l’acord de col·laboració entre Govern i Ironman.