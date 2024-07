Només pot parlar un

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El futbol europeu de clubs tornarà aquesta setmana al país amb els primers partits de les prèvies continentals amb equips de la Lliga Multisegur Assegurances, i ho farà amb novetats, i és que la UEFA incorporarà ja des de la primera ronda de les prèvies la normativa que s’està veient a l’Eurocopa de seleccions, que estableix que només els capitans de cadascun dels equips tenen dret a parlar amb els àrbitres, o a protestar, vaja, o “demanar aclariments de manera respectuosa”, tal com ho especifica la UEFA. A més, segons assenyala el màxim organisme del futbol europeu, els jugadors que no respectin aquestes instruccions i s’acostin als àrbitres per mostrar el seu desacord o actuar de manera irrespectuosa veuran la targeta groga.

Segons la justificació de la UEFA, aquesta normativa que s’està utilitzant a l’Eurocopa de nacions és “un progrés inqüestionable per a la imatge del futbol, reforça la nostra confiança que aquest és el camí que cal seguir”, a més d’afegir que “el joc net i el respecte són valors que el futbol, l’esport més popular del món, ha de transmetre a la societat en general.

Quan el capità sigui el porter, l’equip podrà triar un únic jugador per parlar amb l’àrbitre.