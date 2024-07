El COA preveu uns despeses de 40.000 euros per als Jocs

El Comitè Olímpic Andorrà ha previst unes despeses de 40.053,98 euros per als Jocs Olímpics de París que arrencaran a finals de mes a la capital francesa. Segons els documents dels comptes a què ha tingut accés el Diari i que van aprovar-se per unanimitat a l’assemblea general de l’entitat celebrada el passat desembre (a la que va haver-hi fa uns dies no es van tractar aspectes pressupostaris), aquestes despeses es cobriran per dues entitats, Govern i el COI. Segons els números aprovats per l’assemblea, Govern aporta 34.373,98 euros al pressupost del COA per a París 2024, mentre que la resta, 5.680 euros, venen de part del Comitè Olímpic Internacional a través de Solidaritat Olímpica.

Dins de les despeses, la major quantitat és de la participació esportiva, amb 9.313,98 euros per l’“allotjament ATO’S i extra de dies de competició de Mònica Doria”, a més de 9.000 euros destinats a un “pretraining camp de canoa-caiac”, les estades prèvies d’entrenament que la palista ha realitzat al canal que acollirà la competició olímpica. L’altra gran partida que contempla el pressupost són els 8.200 euros destinats al “viatge i transport de la delegació”, que no especicifica si correspon als esportistes i els seus tècnics, o a l’estructura del COA, que tot i no estar confirmada, serà previsiblement més quantiosa que la delegació purament esportiva després de no aprofitar les places d’universalitat. També es preveuen 5.640 euros per “equipament i accessoris”, detallant en roba per la desfilada i pel dia a dia, i 5.000 euros en “despeses i representació del CDM [cap de missió], dinning extres i altres”. Els comptes aprovats per l’assemblea inclouen també 400 euros en assegurances (s’especifica que són 50 euros per persona), i dues partides curioses de 1.000 euros en “regals de representació” i de 1.500 euros en “pins”.

Ens uns primers comptes presentats als assembleistes, el pressupost total era de 49.123,70 euros perquè s’hi incloien dues partides per un valor total de 9.062,72 euros destinats a l’allotjament (7.669,72 euros) i el transport (1.400 euros) de la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, i del secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, però aquestes partides van ser retirades del pressupost aprovat finalment per unanimitat per l’assemblea.

34.340 EUROS PER GANGWON

El pressupost del COA per al 2024 va contemplar també 34.340 euros per als Jocs Olímpics de la Joventut d’Hivern de Gangwon (Corea del Sud) que van fer-se a principis d’any, i on l’únic representant del país va ser Salvador Cornella. La delegació estava composta per tres persones (l’esportista, el seu tècnic i el cap de missió Jordi Orteu), i la partida principal va ser la de “viatges i transport”, amb 18.400 euros, a més de l’“equipament i accessoris”, amb 7.840 euros, a més de 5.000 euros en “despeses del CDM i representació”.

EL PS LAMENTA NO UTILITZAR LES INVITACIONS El Partit Socialdemòcrata va lamentar la decisió del COA de no utilitzar les places d’universalitat per als Jocs de París, deixant així a la natació sense representació per segona cita olímpica consecutiva. En un comunicat, el PS va mostrar-se contriarat perquè “no s’aposti per donar aquesta oportunitat única als esportistes del nostre país que no han pogut assolir les marques necessàries, però que podrien participar en l’esdeveniment més important del món de l’esport, com són els Jocs Olímpics”. A més, van felicitar Doria i Carabaña per la classificació.