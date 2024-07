Territori criquet

El criquet també és ben present a Andorra. I és que coses de la globalització, aquest esport nascut a Anglaterra, però amb una grandíssima tradició a l’Índia (és l’esport més important al país asiàtic) també existeix a Andorra, concretament a Encamp, gràcies sobretot a l’Anish Shindore, impulsor del Criquet Club Andorra. D’orígen indi, Shindore havia viscut anteriorment a Atlanta i a Barcelona, i a totes dues ciutats va involucrar-se també amb aquest esport, “el segon més seguit del món”, segons comenta. El Principat no podia ser menys, i també va posar fil a l’agulla, i va decidir impulsar l’esport al país.

El Criquet Club Andorra va estrenar-se ahir a Prada de Moles, a Encamp, en una jornada festiva i de presentació de l’equip en una jornada amb la presència de dos conjunts més que van venir de Nimes i de Barcelona. “Sabia que també podia haver-hi interès aquí a Andorra, però no hi havia lloc per jugar”, explica Shindore, que afegeix que “vaig parlar amb el comú d’Encamp i van mostrar-se molt oberts a ajudar-nos i ens van dir que podia ser el cor del criquet al país”.

L’estructura de l’entitat consta ja de junta directiva, del club preparat, i ja hi ha sis o set jugadors que es van entrenant, tot i que en falten encara alguns més perquè en aquest esport en juguen 11 per equip. De moment l’equip s’entrena aprofitant l’estiu a l’espera d’algun lloc per fer-ho també permanentment en el futur. I és que encara que acabi de néixer, els objectius que es marca Shindore al capdavant del club són ben ambiciosos.

“A curt termini ens agradaria representar i tenir participació a la lliga catalana, espanyola o francesa”, assenyala Shindore, que quan mira més enllà es marca com a fita “poder tenir una selecció andorrana de criquet tant femenina com masculina a llarg termini en tres anys”.