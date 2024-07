Èpica consolidada

L’Andorra Epic Pyrenees va tancar ahir la quarta edició amb un èxit de participació, i amb una valoració positiva després de quatre jornades de competició. La prova de BTT amb epicentre a la Massana va ser una de les que van sobreviure a l’Andorra Multisport Festival, i en aquest primer any en solitari dins de la nova etapa entre el Govern i el grup Ironman, va assolir un rècord de corredors amb un total de 466 participants dividits en 233 equips, amb gairebé una trentena d’aquests de categoria UCI.

La inclusió de la prova a la família de les Epic Series, impulsora de proves de primer ordre mundial de la bicicleta de muntanya com la Cape Epic de Sud-àfrica, la Swiss Epic a Suïssa o la 4 Islands a Croàcia, va suposar fer un pas endavant a la cursa del país, especialment a nivell internacional. De fet, en l’edició d’enguany, pràcticament la totalitat dels corredors venen de fora d’Andorra amb un 97% de participació internacional. A més, amb un impacte directe dins del teixit social del país, especialment de la Massana, ja que la mitjana és que els ciclistes que disputen l’Andorra Epic Pyrenees estiguin a Andorra entre 5 i 7 nits de mitjana per persona, fet que ho converteix en “un revulsiu econòmic per la parròquia i els seus negocis com hotelers, restauradors i tota mena d’activitats econòmiques”, com va afirmar durant la presentació de la prova el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres.

La cursa, a més, té garantida la continuïtat tres edicions més, fins al 2027, fruit de l’acord entre el Govern i el grup Ironman que inclou també la Trail 100 Andorra by UTMB, prova de referència de curses de muntanya, que enguany ha comptat amb una participació propera a les 3.000 persones.

CLASSIFICACIÓ

QUARTA ETAPA FEM.

1. Cannondale ISB Sport 2 H 38’15”

2. Cannondale ISB Sport 2 a 1’04”

3. Fundación Biela a 46’11”

QUARTA ETAPA MASC.

1. ORBEA x Leatt x SC 2 h 08’59”

2. BUFF Megamo a 1’31”

3. Hexatri – Papival a 1’36”

GENERAL FEM.

1. Cannondale ISB Sport 11 h 40’02”

2. Cannondale ISB Sport 2 a 11’39”

3. Fundación Biela a 3 h 17’17”

GENERAL MASC.

1. BUFF Megamo 9 h 15’55”

2. Scott Cala-Bandida a 2’10”

3. ORBEA x Leatt x SC a 11’39”