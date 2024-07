Ordino acull la quarta edició del Campus TecCat

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ordino s’ha convertit aquest cap de setmana en el centre neuràlgic de l’handbol amb la quarta edició del Campus TecCat. Juntament amb Handball School, el pavelló Germans Riba i l’Agora Internacional School van acollir una setantena de jugadors provinents de diversos punts d’Espanya.

Handball School i TecCat van treballar conjuntament per oferir una experiència de formació i competició de màxima qualitat per a joves talents de l’handbol. La combinació d’entrenaments intensius i competicions diàries no tan sols millora les habilitats tècniques dels jugadors, sinó que també fomenta la convivència i l’intercanvi cultural entre participants de diferents regions, convertint-se en un referent de primer nivell quant a campus.