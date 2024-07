El BUFF Megamo i el Cannondale ISB segueixen manant a la general

El BUFF Megamo i el Cannondale ISB Sport es mantenen al capdavant de la general masculina i femenina, respectivament, de l’Andorra Epic Pyrenees, després de la tercera i penúltima etapa, disputada ahir entre Canillo i la Massana amb 61 quilòmetres i gairebé 2.300 metres de desnivell positiu.

El Cannondale ISB Sport, amb Mónica Calderón i Tessa Kortekaas, va deixar la cursa femenina pràcticament sentenciada després de sumar una nova victòria a l’etapa reina davant de les seves companyes d’equip, Meritxell Figueras i Claudia Peretti, i és que després de la jornada d’ahir ja tenen més de deu minuts de marge respecte a la segona posició. Tot el contrari va passar a la cursa masculina, en què hi haurà emoció fins a l’última jornada després que ahir el triomf fos per a l’Scott Cala-Bandida. Sergio Martínez i José María Sánchez van endur-se la victòria ahir amb més de dos minuts de marge sobre el Klimatiza Toteemi Cabberty 2, i amb 2’39” respecte als líders, Hans Becking & Wout Alleman. Els líders de la competició masculina tenen ara només 1’16” al capdavant de la classificació general quan falta una única etapa per coronar els vencedors. A més, l’equip de la federació format per Roger Turné i Xavi Jové va acabar l’etapa d’ahir en 11a posició, mentre que el RadikalBikes Girona, amb el tricolor Kilian Folguera, va ser 13è. A la general, Turné i Jové són dotzens, mentre que Folguera és 14è.

L’Andorra Epic Pyrenees es tancarà avui amb la quarta i última etapa, sobre el paper la més senzilla del recorregut, però que posarà a prova els corredors. La cursa arrencarà des de Naturland i acabarà a la Massana, amb un recorregut de 51 quilòmetres, 1.280 metres de desnivell positiu i 1.650 metres de negatiu.

CLASSIFICACIÓ

MASCULINA

1. BUFF Megamo 7 h 05’25”

2. Scott Cala-Bandida a 1’16”

3. Torpado Kenda Factory a 6’20”

FEMENINA

1. Cannondale ISB Sport 9 h 01’47”

2. Cannondale ISB Sport 2 a 10’35”

3. Fundación Biela a 2 h 31’06”