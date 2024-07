Àlex Iscla, amb 24 anys deixa l'alta competició

La Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) perd un dels puntals a menys de dos mesos del Mundial de BTT que es disputarà a Pal Arinsal del 26 d’agost a l’1 de setembre, l’especialista en descens Àlex Iscla, amb 24 anys. En una decisió sorprenent i en plena temporada, el rider tricolor va anunciar que deixava la competició i l’equip nacional “per falta de motivació”, segons va explicar la FAC en un comunicat.

Iscla era el principal referent en descens dintre de la federació juntament amb el jove Arnau Graslaub, i havia arrencat ja la temporada del circuit de la Copa del Món. De fet, fa tot just dos mesos, a principi de maig, va disputar la prova de Fort William del circuit mundial, en què va finalitzar en 96a posició. L’any passat, a la cursa de casa, a Pal Arinsal, va acabar a menys d’un segon de passar a la final, sent 74è, i entre els seus resultats més destacats hi ha el tercer lloc del podi que va aconseguir també la temporada passada al Campionat d’Espanya que va disputar-se a la localitat aragonesa de Panticosa. Per a aquesta temporada, Iscla havia de disputar el Campionat d’Espanya i el d’Europa, a més del Mundial de Pal Arinsal amb l’equip de la federació. A més, el rider era un dels esportistes del país becats del programa de beques ARA (Alt Rendiment d’Andorra) dintre de la categoria de promeses, amb un import de 3.000 euros al 18è cicle corresponent a la temporada 2023-2024.

Des de la Federació Andorrana de Ciclisme, el director tècnic, Ivan Vila, va lamentar la decisió presa per Iscla, i ja va tancar la porta a un possible retorn de cara al futur, assegurant que “un cop fet el pas no podrà haver-hi marxa enrere”. A més, la FAC va confirmar que va informar el Govern d’aquesta retirada tenint en compte que es tracta d’un esportista becat.

Arnau Graslaub serà ara l’únic representant de l’equip nacional en aquesta disciplina.