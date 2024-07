Vilanova deixa l’FC Andorra després de sis temporades

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella

Adri Vilanova no seguirà a les files de l’FC Andorra, tal com va confirmar ahir el club. El central català va acabar contracte el 30 de juny i no continuarà la temporada vinent com a tricolor després d’haver jugat les sis últiems campanyes al club.

Vilanova va arribar a l’FC Andorra el mercat d’hivern de la temporada 2018-2019 amb l’equip a Primera Catalana, i ha format part de l’ascens meteòric de l’entitat fins a arribar al futbol professional. El central ha jugat un total de 148 partits com a futbolista tricolor i ha marcat vuit gols, entre els quals un contra el Celta a la Copa.