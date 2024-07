El MoraBanc tanca la direcció de joc amb Ferran Bassas

El MoraBanc Andorra va tancar la direcció de joc amb la incorporació de Ferran Bassas per a les dues temporades vinents. El base català de 32 anys i 1,81 metres d’alçada arriba lliure després d’haver jugat les dues últimes campanyes al Dreamland Gran Canària, on va fer parella amb l’extricolor Andrew Albicy. A més, el jugador barceloní té experiència en altres clubs de l’ACB com ara el Tenerife, el Joventut o el San Pablo Burgos. L’última temporada va disputar 32 duels a la Lliga Endesa amb el conjunt canari, amb una mitjana de 16 minuts per duel, a més de 6 punts, 3,2 assistències i 6 crèdits de valoració.

Sobre la seva arribada, el director general del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, va assenyalar que “estem molt contents pel seu fitxatge, creiem que és un jugador amb molta experiència, que ha disputat moltes temporades doble competició, i això ens ajudarà molt”, a més de destacar que “la seva capacitat de visió, direcció i anotació dona una virtut més al nostre joc. Ens aportarà moltes coses. Sumem una persona implicada dins del club i ens ajudarà a ser millors i més competitius”.

Amb Bassas, el club dona ja per tancada la direcció de joc, juntament amb la incorporació també de Shannon Evans, i Rafa Luz, que té encara un any de contracte i seguirà vestint la samarreta tricolor. Aquests són tres dels vuit jugadors que ja té el MoraBanc de cara a la pròxima temporada (Montero seria el novè, però marxarà), que haurà de centrar-se ara a reforçar la resta de posicions. Com a alers, el club compta amb Okoye, que repeteix, i amb Chumi Ortega, un altre dels fitxatges, mentre que en el joc interior Lezkano ja té assegurats Llovet i Dos Anjos, que segueixen, i Lammers, l’altra incorporació.

Tenint en compte que Francesc Solana va advertir que la plantilla seria de 12 jugadors, el MoraBanc necessita encara quatre peces més per completar el roster de la temporada vinent. Les prioritats del club segueixen sent renovar dues de les peces importants del curs passat, Marin Maric i Jerrick Harding, tots dos amb oferta sobre la taula per seguir. El pivot està jugant ara al Hunan Jinjian Rice xinès i havia manifestat la seva voluntat de continuar vinculat al club, mentre que sobre l’escorta hi ha també la intenció que segueixi vestint la samarreta del MoraBanc. Si tots dos acaben vinculats, Solana hauria de tancar encara dos fitxatges més, un home que pugui jugar per dintre com a ala-pivot, a més d’un altre exterior que tingui punts i dinamita, i que hauria de complementar el perímetre juntament amb Harding si s’acaba quedant.

PENDENTS DE MONTERO

Sobre les sortides, tot està en espera de Jean Montero, que abandonarà el MoraBanc en direcció cap al València Basket. El dominicà està jugant ara el Preolímpic a Grècia amb el seu país i un cop acabi aquesta competició s’accelerarà la seva marxa cap a terres valencianes. Si no passa res, el fitxatge pel club taronja es tancarà de cara a la setmana vinent i la seva marxa deixarà a la caixa del MoraBanc una quantitat propera als 600.000 euros, el traspàs més alt de la història de l’entitat tricolor.