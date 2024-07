El Míting internacional tindrà una participació destacada

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Estadi Comunal Joan Samarra i Vila d’Andorra la Vella acollirà aquest cap de setmana el Míting internacional d’Andorra d’atletisme, amb una participació destacada tant en l’àmbit nacional com internacional. Pel que fa als atletes forans, està confirmada la presència de Guillem Crespí, sisè als 100 metres de l’Europeu de Roma, Lenny Kotikash, internacional amb Kènia als 800 metres, o Álex Pintado, internacional sub 20 amb Espanya en els 1.500 metres. Pel que fa als representants de casa, la competició organitzada pel CAVA (Club d’Atletisme Valls d’Andorra) comptarà amb la participació de Duna Viñals, Guillem Arderiu, Dylan Ben Ahmed, Aina Cinca, Noa Godoy i Eloi Vilella com a atletes més destacats. La competició arrencarà a les 16.00 hores amb els concursos masculins i femenins d’alçada, i està previst que s’allargui fins a les 20.10.