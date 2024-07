Missé repetirà de president en presentar-se una única candidatura

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Josep Maria Missé seguirà una legislatura més al capdavant de la Federació Andorrana d’Atletisme després que només s’hagi presentat una candidatura a les eleccions de l’ens. La llista presentada per l’actual president inclou Anna Achon de vicepresidenta, David Piñol de tresorer, Aina Cinca de secretària, a més de Mireia Molins, Sandra Olivé, Laurance Lestang, Raül González, Pau Blasi, Ignasi Villamayor, Marc Tramunt, Ferran Riu i Xavier Mujal. La llista inclou cinc vocals més que els que hi ha a l’actual junta, manté la vicepresidenta i el tresorer, i incorpora Cinca com a secretària en substitució de Mujal, que passaria a ser vocal.

Missé va esdevenir president de la FAA el 2020 en substitució de Bernat Vilella i va expressar a les xarxes socials que “tinc el convenciment que m’acompanya el millor equip per seguir fent créixer l’atletisme andorrà els pròxims anys”.