El COA confirma Doria i Carabaña per anar a París

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) va confirmar ahir la presència, únicament, de Mònica Doria i de Nahuel Carabaña per als Jocs Olímpics de París 2024. Tot i l’enrenou de les últimes setmanes amb les places d’universalitat de la natació, el COA, com ja havia avançat el president, Jaume Martí, la setmana passada, no va acceptar les invitacions i Andorra tindrà una delegació de només dues persones a París. Almenys pel que fa a esportistes, perquè falta veure quants acompanyants del COA es desplaçaran a la capital francesa.

El COA havia presentat fa unes setmanes vuit aspirants a les places d’universalitat (tres atletes i cinc nedadors) per si finalment Nahuel Carabaña no es classificava per mèrits propis, com ha acabat fent, per poder complir la paritat de gènere un cop Mònica Doria tenia la plaça assegurada, però va optar per no completar el procés un cop l’atleta va entrar als Jocs per rànquing als 3.000 obstacles.

En un comunicat emès ahir, a més, el COA va felicitar els dos esportistes, els seus entrenadors i els atletes, a més de donar també l’enhorabona “als governs successius que han donat suport a l’esport andorrà i han contribuït a assolir aquests magnífics resultats”, en un text interpretat amb certa ironia just l’endemà de les declaracions de Marsol demanant utilitzar les invitacions.