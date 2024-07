Govern demana solucions al COA per utilitzar invitacions en el futur

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’enrenou amb les places d’universalitat per als Jocs Olímpics de París i la decisió del COA de no aprofitar les corresponents a la natació per segona cita olímpica seguida va arribar ahir a Govern, que va demanar “reflexionar” i “mirar de trobar una solució” al comitè i les federacions per poder utilitzar aquestes quotes de cara al futur. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, que va exercir ahir de portaveu després del consell de ministres, va manifestar que “som conscients que la competència de prendre aquestes decisions és del COA, però des del Govern entenem que potser sí que s’hauria de reflexionar al respecte”, a més d’afegir que “voldríem encoratjar el COA i les federacions que de cara a pròximes cites olímpiques es reuneixin, ho estudiïn i mirin de trobar una solució perquè es puguin utilitzar invitacions amb esportistes que tinguin cert nivell”. Per últim, Marsol va destacar que les invitacions s’haurien d’utilitzar “sempre que es compleixin uns criteris que poden establir perfectament el COA i les federacions”.