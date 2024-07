Comiat a una llegenda

El 7 de desembre del 2018 l’FC Andorra va anunciar el fitxatge de Rubén Bover. L’endemà, el migcampista debutava amb derrota contra el Mollerussa, però anotant un golàs contra l’equip lleidatà a la Borda Mateu. Era Primera Catalana i gairebé ningú entenia com un jugador d’aquella qualitat podia militar en aquella categoria, però era la primera peça de l’FC Andorra de Gerard Piqué. Uns dies després ja es va saber que el defensa del Barça comprava el club i la resta ja és història. Ara, gairebé sis anys i 181 partits després com a tricolor, Bover va viure ahir la seva última jornada com a jugador de l’FC Andorra en un emotiu comiat a la seu central de MoraBanc.

Acte de comiat de Rubén Bover celebrat ahir a la seu de MoraBanc.FCA

El migcampista balear, visiblement emocionat, va explicar que torna a casa per motius personals: “Pensava que aquest moment no arribaria mai, però per coses de la vida la meva família em necessita, és el més important, i per això marxo.” Envoltat de jugadors de l’actual plantilla com, per exemple, Martí Vilà, companys d’equip d’altres cursos com Marc Aguado, el gros del cos tècnic actual amb l’entrenador, Ferran Costa, al capdavant, i el director general i esportiu del club, Jaume Nogués, Bover va admetre que “si no arriba a ser pel Jaume, la primera setmana hauria marxat quan vaig veure que cadascú entrenava amb una samarreta diferent, però em va dir que confiés en ell, que valdria la pena, i venir a l’FC Andorra és la millor decisió que he pres a la meva carrera”.

Des d’aquell desembre del 2018 han passat moltes coses a l’FC Andorra actual, i Bover va explicar que “han estat tants bons moments que em costa molt dir-ne un”, i va afegir que “potser l’ascens a Primera Catalana perquè la gent no ho recorda, però remuntar tants punts va ser especial, i també l’ascens a Segona Divisió per aconseguir per fi estar al futbol professional, que és un dia que no oblidaré mai”. A més, va destacar que “podria dir tantes coses... però em quedo sobretot amb la gent, els companys, i m’enduc molts amics per a tota la vida”.

Per últim, Bover va reconèixer que “li vaig comentar al Jaume que no era el moment de marxar i no volia deixar el club d’aquesta manera, però he d’anar a Mallorca perquè la família és el més important”, però el migcampista té clar que “nosaltres hem fet història, però l’FC Andorra seguirà i estic segur que crearà una altra història encara millor. Aprendrem de tot el que no ha sortit bé i farem un pas enrere per fer-ne dos endavant”.