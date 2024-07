El Buff Megamo i el Cannondale, primers líders de l’Andorra Epic Pyrenees

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els equips masculí Buff Megamo i el femení Cannondale ISB Sport van endur-se la victòria a la primera de les quatre etapes de l’Andorra Epic Pyrenees, la prova de BTT per equips que va tenir una primera jornada amb 42 quilòmetres i sortida i arribada a la Massana.

A la prova masculina, Hans Becking i Wout Alleman van poder superar per poc més de mig minut l’equip Hexatrei-Papival, format per Pierre Billaud i Martin Fanger, i en 1’18” el Klimatiza Toteemi Cabberty de Miguel Muñoz i Roberto Bou. Pel que fa a la cursa femenina, Monica Calderón i Tessa Kortekaas van imposar-se per 1’15 a les seves companyes d’equip Meritxell Figueras i Claudia Peretti, mentre que terceres van ser Almudena Rodríguez i Sara Caballero, de la Fundación Biela. Per avui queda la segona etapa, de 46 quilòmetres, entre Pal i la Massana.