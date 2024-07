Rècord de participants en la quarta Andorra Epic Pyrenees

La quarta edició de l’Andorra Epic Pyrenees donarà avui el tret de sortida amb un rècord de participació amb 466 ciclistes dividits en 233 equips, 28 dels quals professionals. Aquesta prova, juntament amb la Trail 100 Andorra by UTMB d’Ordino, és l’única que continua respecte a l’Andorra Multisport Festival, i tindrà l’epicentre a la Massana, on acabaran les quatre etapes d’un recorregut que tindrà 200 quilòmetres totals i 6.400 metres de desnivell positiu. El 97% dels participants seran vinguts de fora del país amb un total de 44 nacionalitats diferents, amb Espanya com a principal país d’origen amb el 23%, seguit de Bèlgica (10%) i de Suïssa, Sud-àfrica i França amb el 6%. La mitjana d’edat estarà situada en els 44 anys i la previsió és que els corredors estiguin allotjats entre cinc i sis dies al país.

“Aquesta competició és un contrapunt perfecte al Mundial perquè ens aporta un perfil diferent” Eva Sansa, Cònsol major de la Massana Sobre el retorn de la prova de BTT, la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, va assenyalar que “estem molt contents de tornar a repetir”, i va afegir que “aquesta competició és un contrapunt perfecte al Mundial perquè ens aporta un perfil diferent del que estem habituats”. Per la seva banda, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va destacar que “és una prova de moltíssima qualitat”, a més d’agregar que “per a nosaltres el món de la bici és molt important, és un revulsiu econòmic per a la parròquia i els seus negocis com hotels, restaurants i tota mena d’activitats econòmiques”. “Per a nosaltres el món de la bici és molt important, és un revulsiu econòmic” Jordi Torres, Ministre de Turisme i Comerç A més, el director global d’Epic Series, Jonathan Meintjes, va afirmar que “som una marca tradicional amb cinc esdeveniments i quatre països, i Andorra és una de les millors proves que tenim”, mentre que el director regional d’Ironman al sud d’Europa, Agustí Pérez, va manifestar ja en l’àmbit esportiu que “hem acabat de polir una mica la duresa i fins i tot retallar algunes de les distàncies, i hem inclòs nous descensos que no s’han fet mai”. “Som una marca tradicional i la d’Andorra és una de les millors proves que tenim” Jonathan Meintjes, Director global Epic Series